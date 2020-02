La Spezia - Nella mattinata di lunedì alcuni operatori della squadra volante della Polizia di Stato, coadiuvati dai poliziotti di quartiere, e da un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio antidroga all’esterno di un Istituto Scolastico di Montepertico. Nel corso del servizio gli operatori hanno rinvenuto, grazie all’ausilio dell’unità cinofila, tre pezzi di hashish-marijuana ed un “grinder”, strumento utilizzato per tritare la sostanza stupefacente, debitamente sequestrati a carico di ignoti, occultati nell’area del centro sportivo attigua. Durante il servizio sono stati identificati complessivamente in zona 16 soggetti, due dei quali avevano pregiudizi di Polizia: quattro gli stranieri e dieci minorenni.

