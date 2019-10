La Spezia - Quasi tutti i sindaci dei 32 Comuni dello Spezzino hanno diramato il messaggio di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in seguito all'emanazione dell'allerta arancione da parte della Protezione civile a partire dalle 20 di questa sera e sino alle 18 di domani, lunedì 21 ottobre.

Al momento solamente il Comune capoluogo e quello di Zignago hanno deciso di rimandare la decisione dopo il bollettino meteo delle 18, mentre a Santo Stefano Magra è stato annunciato che le scuole saranno aperte, ma che potrebbero seguire aggiornamenti. A Porto Venere, invece, le scuole saranno chiuse nella sola frazione di Le Grazie. In tutti gli altri comuni l'attività didattica è sospesa, così come le attività in strutture sportive e parchi comunali.



L'elenco

Comune di Ameglia - scuole chiuse

Comune di Arcola - scuole chiuse

Comune di Beverino - scuole chiuse

Comune di Bolano - scuole chiuse

Comune di Bonassola - scuole chiuse

Comune di Borghetto Vara - scuole chiuse

Comune di Brugnato - scuole chiuse

Comune di Calice al Cornoviglio - scuole chiuse

Comune di Carrodano (non ha scuole)

Comune di Carro - scuole chiuse

Comune di Castelnuovo Magra - scuole chiuse

Comune di Deiva Marina - scuole chiuse

Comune di Follo - scuole chiuse

Comune di Framura - scuole chiuse

Comune della Spezia - la decisione sarà presa alle 18

Comune di Lerici - scuole chiuse

Comune di Levanto - scuole chiuse

Comune di Maissana (non ha scuole)

Comune di Monterosso - scuole chiuse

Comune di Luni - scuole chiuse

Comune di Pignone - scuole chiuse

Comune di Porto Venere - scuole chiuse nella sola frazione di Le Grazie

Comune di Riccò del Golfo - scuole chiuse

Comune di Riomaggiore - scuole chiuse

Comune di Rocchetta Vara - scuole chiuse

Comune di Santo Stefano Magra - scuole aperte

Comune di Sarzana - scuole chiuse

Comune di Sesta Godano - scuole chiuse

Comune di Varese Ligure - scuole chiuse

Comune di Vernazza - scuole chiuse

Comune di Vezzano Ligure - scuole chiuse

Comune di Zignago - la decisione sarà presa alle 18

Redazione

20/10/2019 17:08:37