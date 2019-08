Scooter rubato sei anni fa ritrovato ieri a Fossitermi

La Spezia - Sei anni di attesa e poi quella chiamata è arrivata: "Pronto è la questura, abbiamo ritrovato il suo scooter". E' così che ieri un cittadino è tornato in possesso del suo Kymco 125 rubato l'8 maggio 2013 e da allora scomparso. La denuncia era stata fatta pochi giorni dopo il furto, ma da allora non si avevano più notizie del mezzo. Finché una volante della polizia non è passata ieri per Fossitermi notando uno scooter parcheggiato in maniera strana. Un rapido controllo e la storia di quelle due ruote è venuta fuori insieme al loro legittimo padrone. Era scomparso in Via Monfalcone, non lontano da dove è stato ritrovato, in stato di abbandono ma evidentemente utilizzato fino a poco tempo fa. Tanto che il proprietario ha potuto andare via alla guida.

REDAZIONE

10/08/2019 13:23:45