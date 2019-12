La Spezia - Tre persone sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto nel pomeriggio all'interno della galleria che collega il centro commerciale Le Terrazze a piazzale Ferro alla Spezia. Per circostanze ancora da chiarire due utilitarie si sono scontrate ed una si è ribaltata. Uno degli occupanti dei due mezzi è stato estratto dalle lamiere mentre la persona che viaggiava al suo fianco ha riportato traumi minori ed è riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo. Ferita anche una ragazza incinta di otto mesi che si stava recando in ospedale per una visita. Sul posto oltre alla Croce Verde di Vezzano e al 118 sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale mentre l'elicottero Pegaso ha trasportato in ospedale a Pisa una delle persone ferite.

L'incidente ha causato l'interruzione del traffico causando pesantissimi disagi alla circolazione su tutta la rete cittadina.



- notizia in aggiornamento -

13/12/2019 17:24:32