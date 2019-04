La Spezia - Scontro frontale all'interno della Galleria Napolene Chiesa che collega al quartiere di Fossitermi e Chiappa alle 17 di oggi pomeriggio. Il bilancio è di un ferito e la dinamica è in fase di accertamento da parte della Sezione infortunistica della Polizia municipale.



Come detto è in corso la ricostruzione dell'incidente e sul posto, oltre alla Locale, erano presenti anche gli uomini dei Vigili del Fuoco che si sono adoperati per la messa in sicurezza dei mezzi. Stando alle prime informazioni sul posto nessuna delle persone coinvolte è rimasta incastrata all'interno delle automobili coinvolte: una Mini e un'utilitaria Fiat.

Il traffico ha subito rallentamenti ma all'interno la Municipale sta lavorando per non paralizzare la viabilità oltre che per procedere con i rilevamenti per ricostruire il sinistro.

Poco prima delle 18 la galleria è stata chiusa per le operazioni di bonifica.



(notizia in aggiornamento)

C. A.

23/04/2019 17:40:16