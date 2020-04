Scontro fra auto, ribaltamento in Viale Italia

La Spezia - Un'auto si ribalta in Viale Italia a Migliarina. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina per dinamiche in fase di accertamento: il sinistro, capitato all'altezza dell'intersezione con Via Alberto Dalla Chiesa, ha coinvolto due mezzi, uno dei quali si è ribaltato. Le persone rimaste coinvolte non avrebbero riportato lesioni particolarmente gravi. L'intervento ha richiamato sul posto la Polizia municipale, i Vigili del fuoco, i soccorritori e i carabinieri.

Redazione

27/04/2020 10:22:52