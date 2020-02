La Spezia - Schianto nella notte a Cadimare e un giovane finito nei guai per guida in stato di ebrezza. I fatti risalgono all'una di questa notte quando le volanti della Polizia di Stato hanno raggiunto viale Fieschi in prossimità dell'abitato di Cadimare.

L'auto del giovane, 31 anni residente a Porto Venere, è rimasta coinvolta in un incidente stradale senza feriti. Lui si trovava in compagnia di un amico a bordo di una Fiat Panda.

I due volevano raggiungere Porto Venere ma hanno cominciato a scontrare gran parte delle automobili parcheggiate sul lato destro della strada, danneggiandole.

Hanno subito danni, pesanti, una Mercedes Classe A, una Ford Focus che nell'impatto è stata spostata riportando deformità sia nel bagagliaio che sulla carrozzeria. In tutto quello sbattere l'utilitaria dei due giovani è finita contro il cancello di un'abitazione danneggiando anche lo scalino per accedere alla proprietà.



La Panda è poi finita sulla corsia opposta non riuscendo più a muoversi. Da un controllo effettuato con l'etilometro il 31enne è risultato con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito. Per lui è scattata una denuncia, in stato di libertà, per guida in stato di ebrezza. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato al padre.



(foto: repertorio)

C. A.

05/02/2020 11:43:57