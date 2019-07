La Spezia - Sciopero nazionale dei trasporti di quattro ore indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faia Cisal e Ugltrasporti che verrà esposto sulle vetture aziendali e nelle stazioni autolinee Atc per la giornata di mercoledì 24 luglio dalle 11 alle 15. Alla fine dell'astensione potranno verificarsi ritardi in quanto il personale si presenterà ad assumere servizio nei vari depositi.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK