La Spezia - Rocambolesco incidente questo pomeriggio attorno alle 16.30 in centro alla Spezia, all'incrocio tra Via Biassa e Via Colombo. Secondo una prima ricostruzione, una Renault Clio condotta da una ragazza di 22 anni è entrata in collisione con una Golf guidata da un 50enne. L'urto è stato terrificante, tant'è che la Golf è stata sbalzata addosso a tre veicoli in sosta nei pressi dell'incrocio.



Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenute due pattuglie della Polizia locale e una dei Carabinieri. Ad avere la peggio il conducente della Golf e una passeggera della Renault, che sono stati trasportati al pronto soccorso da due ambulanze della Croce rossa italiana. Fortunatamente non si tratta di gravi ferite. Le due auto entrate in violenta collisione, visto il loro stato, sono state rimosse dal carro attrezzi. Contestualmente in loco è intervenuta una ditta preposta alla pulizia della strada dagli abbondanti detriti. La sezione infortunistica della Polizia locale si occuperà della precisa ricostruzione della dinamica dell'incidente.

REDAZIONE

02/06/2019 21:50:33