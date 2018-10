La Spezia - Brutto incidente stasera in Viale San Bartolomeo poco prima delle sei, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Della Torre e Via Mantegazza. Secondo una prima ricostruzione, uno uomo di 37 anni residente nel capoluogo, che viaggiava a bordo di uno scooter verso il centro città, è impattato contro una Mercedes incolonnata nel traffico che viaggiava nella medesima direzione. Il centauro è si è procurato la frattura di una gamba e diverse contusioni ed escoriazioni. Tanto sangue a terra, anche perché lo scooterista si è trascinato ferito per qualche metro, forse non rendendosi conto delle lesioni, accasciandosi poi a bordo strada privo di forze.



Sul posto si sono precipitati 118 e Pubblica assistenza di Pitelli, che hanno provveduto a stabilizzare l'uomo, poi trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Visibilmente scosso il conducente dell'automobile, anch'egli un 37enne. Lo scooter incidentato è stato rimosso dal carroattrezzi. Municipale al lavoro per bonificare l'area, anche a causa della dispersione di carburante, e per far scorrere il traffico, che ha proceduto a senso unico alternato sfruttando la corsia lato mare per poi tornare alla normalità verso le 19.15.

REDAZIONE

09/10/2018 19:10:03