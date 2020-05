Scendono i contagi in provincia e anche oggi non ci sono decessi

La Spezia - Non ci sono nuove ospedalizzazioni in provincia della Spezia e nessun decesso. Calano i contagiati : dagli 88 di ieri sono scesi a 82. Sei casi in meno in provincia, dunque, con le sorveglianze attive. Oggi sono 111, ieri erano 122. Undici in meno. Per quanto riguarda le persone ospedalizzate nei nosocomi della Spezia e Sarzana: zero sono quelle in Terapia intensiva, 15 quelle ricoverate nei reparti, un ricovero in meno rispetto a ieri.

A livello regionale i casi attualmente positivi sono ancora 2927(108 in meno rispetto a ieri) mentre i ricoverati sono saliti a 203 e 8 di questi si trovano in Terapia intensiva. Il totale dei test effettuati è salito a 106.363 (1.471 più di ieri): i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.258 (4 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi sono 5.271 (114 più di ieri). Sale anche il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi: dall'inizio dell'emergenza il totale sale a 1.463 (6 più di ieri).



I dati



Totale test effettuati 106.363(+1471)

Positivi in Liguria 2.927(-108)



CASI PER PROVINCIA



SAVONA 479

LA SPEZIA 82

IMPERIA 331

GENOVA 2032

altro/in fase di verifica 3 TOTALE 2927



Ospedalizzati e le terapie intensive

Il totale delle persone ospedalizzate: 203 (8)



ASL1 33 (3) -

ASL2 44 (2)

Ospedale Policlinico San Martino 22 (2)

Ospedale Galliera 39 (0)

ASL 3 Villa Scassi 40 (1)

ASL4 Sestri Levante 9 (0)

ASL4 Lavagna 1 (0) 0

ASL5 15 (0)



Isolamenti e sorveglianze attive



Isolamento domiciliare 466 -120

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2258 +4

TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 5271 +114



Soggetti in sorveglianza attiva



ASL 1 129

ASL 2 197

ASL 3 442

ASL 4 117

ASL 5 111

Liguria 996

Schede decessi 1463 (+6)





REDAZIONE

31/05/2020 17:38:29