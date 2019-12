La Spezia - Nelle ultime ore l'intenso fronte atlantico che ha spazzato la Liguria insistendo in particolare sul Centro-Ponente, si è spostato a Levante con il suo carico di piogge diffuse e rovesci. Nelle ultime 6 ore sulla zona C, comprendente l'intero Spezzino, si sono registrate precipitazioni di intensità anche molto forte e cumulate locali fino a 'molto elevate'. Attualmente le precipitazioni stanno insistendo in particolare sui rilievi del Levante, con interessamento parziale anche delle aree costiere.



Arpal spiega che a Levante, per via delle piogge delle ultime 3-6 ore, stanno tuttora rispondendo i maggiori corsi d'acqua, Trebbia e Aveto in zona E, Entella, Vara e Magra in zona C, con i massimi livelli idrometrici registrati sino ad ora prossimi o di poco superiori alla soglia di piene rive. Il picco di piena dell'Entella è da poco transitato nelle sezioni focive dopo aver inondato alcune aree golenali lungo l'asta terminale. Livello attualmente in lenta discesa. Picco transitato anche su Aveto e Trebbia ampiamente contenuto in alveo.



Sul Vara il picco di piena è transitato nelle sezioni di monte, sta raggiungendo la sezione di Piana Battolla, ed è destinato a raggiungere la confluenza con il Magra Toscano, la cui piena è ancora in formazione, per poi transitare nell'asta terminale del Magra nel corso della tarda serata-prime ore della notte, ampiamente contenuto in alveo. Magra e Vara al momento non hanno toccato i livello di allarme ma, al massimo, lambito quelli di preallarme.



Le zone A, B, D sono passate in arancione. Restano in allerta rossa fino a mezzanotte le zone C ed E.



Nell'immagine le mappe con le precipitazioni delle ultime sei ore e la cartina con i vettori che indicano i venti.

