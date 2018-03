La Spezia - Ha sbagliato manovra, ha tamponato un'altra auto, è finito sotto i portici e contro un palazzo. Brutta avventura per un anziano che nella tarda mattinata di oggi è rimasto coinvolto in un incidente.



L'uomo stava uscendo da un parcheggio e mentre metteva la retromarcia ha tamponato un'altra vettura in sosta. Scosso dalla situazione ha messo la prima per ripartire tenendo però il piede sull'acceleratore. L'auto quindi è andata in avanti, ha passato il marciapiedi entrando sotto in portici per poi finire contro il palazzo.



Non sono mancati i momenti di apprensione e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Appurato che non c'era nessun rischio per la struttura l'auto è stata rimossa. L'uomo era un po' scosso e fortunatamente senza lesioni particolari.

04/03/2018 20:20:19