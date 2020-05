San Bartolomeo, un altro paziente positivo al Covid non ce l'ha fatta

La Spezia - Sale a 137 il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi nel territorio di competenza della Asl 5. Nelle ultime 24 ore è infatti venuto a mancare un uomo di 78 residente alla Spezia, ricoverato in Geriatria nell'ospedale di Sarzana.

Si conferma invece in discesa il trend degli altri numeri relativi all'emergenza Covid-19 nella provincia spezzina, così come nel resto d'Italia. Il numero di casi positivi attualmente sul territorio scende infatti da 119 a 112 (7 meno di ieri), mentre i ricoverati negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo passano da 31 a 30. Di questi tre sono i pazienti in Terapia intensiva, come ieri. Cala anche il dato delle sorveglianze attive, scese da 159 a 152.



La situazione è simile a livello regionale, dove cresce, seppure di poco il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi, saliti a 1.423 (6 più di ieri), ma dove cala il dato degli attualmente positivi, scesi a 3.718 (63 meno di ieri). Gli ospedalizzati sono oggi 254 (11 meno di ieri) e di questi 18 sono i ricoverati in Terapia intensiva.

Il totale dei test effettuati è pari a 94.472 (1.299 più di ieri). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.162 (5 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi sono 4.354 (74 più di ieri).





Casi per provincia

IMPERIA - 422

SAVONA - 626

GENOVA - 2.556

LA SPEZIA - 112

Altro/in fase di verifica - 2

TOTALE - 3.718



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 43 (4)

ASL 2 - 53 (3)

Ospedale Policlinico San Martino - 38 (4)

Ospedale Evangelico - 0 (0)

Ospedale Galliera - 40 (0)

Ospedale Gaslini - 2 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 33 (4)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 14 (0)

ASL4 Lavagna - 1 (0)

ASL 5 - 30 (3)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 115

ASL 2 - 324

ASL 3 - 389

ASL 4 - 188

ASL 5 - 152

Liguria - 1.168

Redazione

25/05/2020 17:10:59