Sale a dieci il numero dei morti nella giornata del primo aprile

La Spezia - Altri quattro pazienti Covid-19 positivi sono deceduti ieri negli ospedali spezzini portando il numero dei decessi della giornata a dieci. Il giorno più nero dall'inizio dell'emergenza.

La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano infatti due decessi di pazienti Covid-19 positivi avvenuti dopo le 14 del 1° aprile. Si tratta di:

- una donna di anni 93, ricoverata in Geriatria (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Santo Stefano Magra e deceduta il 1° aprile 2020



- un uomo di anni 77, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Luni e deceduto il 1° aprile 2020



Inoltre, sono deceduti nella mattina di ieri, e non erano compresi nella nota decessi del 1° aprile:

- un uomo di anni 91, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Sarzana e deceduto il 1° aprile 2020



- una donna di anni 89, ricoverata in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Ameglia e deceduta il 1° aprile 2020

Redazione

02/04/2020 14:30:53