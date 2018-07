La Spezia - Una notte quasi insonne dopo una dura giornata lavorativa, condita da nausea ed emicrania. La classica goccia che fa traboccare il vaso. Infatti un residente del Canaletto ha deciso di sporgere regolare denuncia per disturbo della quiete pubblica contro chi, a suo parere, gli ha guastato sonno e serenità: la portacontainer Msc Sasha Madeira. “Io non mi sono mai occupato di politica e ho sempre sopportato l'inquinamento ambientale generato dalle attività portuali prospicienti la mia abitazione ma adesso ho deciso di dire basta e di combattere quantomeno l'inquinamento ambientale generato, come detto sopra, da negligenza, incapacità, superficialità o interesse”, scrive il querelante. E sottolinea come, per chi sta vicino al porto, la vita non sia una pacchia, tra segnalatori acustici, spostamenti di gru, container impilati, sirene, clacson dei camion in coda. Senza dimenticare quei gruppi elettrogeni al cui canto il malcapitato spezzino attribuisce la nottataccia che lo ha indotto a rivolgersi ai Carabinieri.



Nella denuncia, il cittadino parla di “un rumore ben al di sopra di quanto consentito dalla normativa vigente […] simile a quello di un elicottero fermo in aria a qualche decina di metri dalle mie finestre”. Un frastuono tale che ha indotto il disturbato a pensare, come si legge nella denuncia, che fossero in funzione i motori normali e non i gruppi elettrogeni, o che la nave avesse problemi di funzionamento a sistemi di mitigazione quali silenziatori e antivibranti. Il querelante aggiunge che, come da egli appreso incontrando l'indomani i soci dell'Arci Canaletto, il rumore avrebbe turbato i sonni anche degli isolati retrostanti alla sua abitazione, più distanti dalle banchine.



E attenzione: la querela non tocca solo la Msc Sasha Madeira. L'insonne sporge querela anche per la condotta dell'operatore del 112 che ha interpellato l'altra notte per sollecitare un intervento dell'autorità. Questi, riferisce, non ha verbalizzato, non ha preso in considerazione l'ha segnalazione e ha riattaccato la cornetta.



REDAZIONE

20/07/2018 19:22:23