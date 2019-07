La Spezia - E' un vero e proprio sfregio alla memoria di Ilaria Franchetti Rosada – tifosa della Curva Ferrovia dello Spezia mancata prematuramente il 5 luglio 2008 a soli 29 anni – quello compiuto nei giorni scorsi nel cimitero di Barbarasco. Ignoti hanno infatti rubato dalla sua tomba due statue di pietra raffigurati dei putti che reggevano dei porta fiori.

Un gesto che avvenuto fra ieri e mercoledì, quando la madre si è accorta dell'accaduto e ha subito sporto denuncia ai Carabinieri con la speranza di poterle ritrovare e rimetterle al proprio posto. Al di là del valore economico infatti gli oggetti rappresentano molto per i familiari e le persone più care di Ilaria che in questi undici anni non hanno mai smesso di ricordarla: al Picco, in ogni stadio nel quale gli aquilotti sono scesi in campo, come nel piccolo cimitero dove era stata accompagnata dopo l'ultimo saluto che le venne tributato proprio nella sua Curva Ferrovia.

Un ricordo che sarà rinnovato sabato 20 luglio a Melara dove si terrà il memorial intitolato a lei e Mattia Sorrentino.

Chi ha informazioni sulle due statue può contattare Liviana Ratti al numero 3341122500.

B. MARCHESE

15/07/2019 18:45:36