Ruba un monopattino ma dimentica un dettaglio: il Gps

La Spezia - Arrestato per furto aggravato un uomo di 35 anni che questa notte ha pensato bene di "prelevare" un monopattino elettrico della Bit Mobility, metterselo nel portabagagli e poi dirigersi verso la sua casa di Viareggio. Non sapeva evidentemente che ognuno dei mezzi, noleggiabili "al volo" in città, è provvisto di un GPS che serve per essere localizzato dagli addetti che fanno manutenzione e li curano quando non vengono utilizzati. Un dispositivo che è venuto comodo anche per indicare ai carabinieri dove si trovasse il monopattino rubato alla Spezia ieri sera.

I militari dell’Arma lo hanno rintracciato in Versilia. Perquisita l’autovettura del soggetto, hanno rinvenuto il monopattino elettrico e condotto in caserma l'uomo, un torinese residente in Toscana. Ora è si trova presso la casa circondariale di Lucca. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario; da oggi di nuovo a disposizione di spezzini e turisti.

REDAZIONE

04/08/2020 14:36:58