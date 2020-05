Roberto Batini se ne va a 52 anni: "Si è sempre prodigato per i più deboli"

La Spezia - Si è spento a soli 52 anni il soccorritore Roberto Batini, autista soccorritore di Italy Emergenza. "Con profondo dolore apprendiamo della tua prematura e improvvisa scomparsa.

Chi ti ha conosciuto sa che sei sempre stato una persona generosa che si è prodigato

per gli altri, per i più deboli - lo ricorda Massimo Bagaglia, segretario provinciale Uil Fpl -. Dietro ad un atteggiamento spesso conflittuale si nascondeva comunque l’animo di una persona buona e generosa. Dispiace che la morte sia avvenuta in solitudine senza che nessuno potesse darti un aiuto, proprio a te che sei sempre stato disponibile nel tuo lavoro come nella tua vita privata. Ti vogliamo ricordare per il tuo impegno nella Uil a difesa sempre dei diritti dei tuoi colleghi".

REDAZIONE

16/05/2020 20:38:27