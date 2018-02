Ritornano le nuvole, ma il freddo non molla

La Spezia - Prosegue il periodo di temperature inferiori alla media del periodo sullo Spezzino. Il cielo variabile di ieri ha lasciato il campo a nubi e fitte velature, che aumentano ulteriormente la sensazione di freddo e umido. Il tempo rimarrà nuvoloso dal mattino alla sera, senza alcun accenno di variazione, che non arriverà nemmeno nel corso degli ultimi giorni della settimana. La temperatura massima non supererà i 10 gradi centigradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 3 gradi.

