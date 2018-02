La Spezia - Un po’ di nubi nella notte in una Liguria che si sveglia nel congelatore con temperature bassissime. Basta pensare che, nelle stazioni della rete Omirl, alle 7.30, solo Sanremo tocca gli 0.0 gradi: gli altri valori sono tutti negativi. Il record del freddo, la temperatura minima è al momento di Piampaludo (Savona) con -16.3, seguita da Poggio Fearza (Imperia) e Montenotte Inferiore (Savona) con -16.1. Poi Monte Settepani (Savona) con -15.1, Urbe Vara Superiore (Savona) con -14.5, Sassello (Savona) con -14.4. Calizzano (Savona) con -14.1.In provincia di Genova Barbagelata tocca -13.3, Casoni di Suvero, nello spezzino -13.0. Le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo: Imperia Osservatorio Meteo Sismico -0.9 Savona Istituto Nautico -3.0 Genova Centro Funzionale -2.3 La Spezia -3.0. Da sottolineare anche i venti, moderati, localmente forti con qualche raffica come quella dell’1.20 al Lago di Giacopiane di 87 km/h. (fonte Arpal)

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK