Ricoverati e positivi in calo, ma ci sono due nuove vittime

La Spezia - La provincia spezzina conta due nuove vittime Covid-19 positive: si tratta di un uomo di 75 anni e di una donna di 107, deceduti ieri all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, rispettivamente in Pneumologia e in Geriatria, entrambi residenti alla Spezia. Le vittime totali nello Spezzino raggiungono quota 169, quelle di tutta la Liguria 1.599. Sono poi 97 i nuovi positivi (su 3.016 tamponi, 300.696 quelli effettuati da inizio pandemia) emersi in Liguria nelle ultime 24 ore, 27 dei quali rilevati dalla Asl 5 (7 contatto di caso confermato, 20 attività di screening), 57 in Asl 3, spiccioli in Asl 1 e 2. La specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone. I dati – diffusi da Alisa – riportano anche 46 nuovi guariti su tutto il territorio regionale (totale: 8.364).



Stanti questi numeri, attualmente i positivi totali in Liguria sono 3.078 (+49), di cui 1.105 (-2) alla Spezia e provincia, 1.268 a Genova (+34) e provincia, 196 (+1) nel Savonese, 178 (+7) nell'Imperiese, più 101 residenti fuori regione e 230 alla voce altro/in fase di verifica. Se ieri aveva fatto piacere registrare solo un flebile aumento dei casi attivi in provincia (+1), oggi è ancora più piacevole rilevare il lievissimo calo (-2), che pur calo è dopo le 'infornate' dei giorni e delle settimane scorsi. Giù anche gli i ricoverati col Covid: 155 (-7) a livello regionale, di cui 19 in terapia intensiva e 65 (-6) al San Bartolomeo, di cui 8 (-1) in terapia intensiva.

Sono 1.582 (+18) i liguri in isolamento domiciliare, 2.051 (- 52) quelli in sorveglianza attiva, 719 (+4) dei quali nello Spezzino.



REDAZIONE

26/09/2020 17:31:32