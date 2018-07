La Spezia - La Polizia di Stato ha denunciato ieri a piede libero un cittadino nigeriano di vent'anni. Intorno alle 12.20 gli agenti lo avevano fermato in Piazza Cavour durante un normale controllo, come avviene tutti i giorni nelle strade dello struscio e del commercio. Il giovane extracomunitario forniva la carta d'identità e la ricevuta di richiesta di asilo politico con data 25 ottobre 2017. Ma in questi brevi atti si mostrava nervoso, come se dovesse nascondere qualcosa ai poliziotti: che hanno preteso un approfondimento e lo hanno trascinato in Questura. Nelle operazioni di "svuotamento" tasche, gli agenti notavano del cellophane, con dentro della presunta sostanza stupefacente. Niente di "pesante", soltanto 1,59 grammi, e l'ammissione da parte del giovane di averla comprato in stazione da un connazionale che non conosceva, per 35 euro. Denunciato a piede libero per possesso, è risultato essere in regola con le norme dell'immigrazione poichè aveva presentato regolare ricorso al diniego per la richiesta di asilo politico.

20/07/2018 11:06:41