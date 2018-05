Razzia notturna all'Isa 7 del Canaletto

La Spezia - Raid notturno all'istituto comprensivo Isa 7 Fontana Formentini di Via del Canaletto. Ignoti nella notte si sono introdotti all'interno della scuola, rompendo un vetro del cortile, facendo man bassa di computer e un proiettore.

Il danno per la scuola è ingente. I malviventi che si sono introdotti infatti non solo hanno portato via alcune attrezzature ma hanno danneggiato infissi e porte. Dei fatti è stata informata la Polizia di Stato e tra in genitori, dirigenti scolastici e insegnanti è salito il malcontento perché alcuni iter per il rafforzamento del sistema di sicurezza andrebbero a rilento.

L'istituto Isa 7 l'anno scorso è stato vittima di almeno altre tre irruzioni. La scuola si è attivata per implementare i sistemi di sicurezza e come prima misura di difesa ha sempre controllato che porte e finestre alla chiusura giornaliera dell'istituto fossero ben chiuse.

I ladri però non si fermano davanti a niente e solo ulteriori indagini da parte delle forze dell'ordine potranno fare luce sulla vicenda.

C.A.

21/05/2018 22:00:20