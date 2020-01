La Spezia - Gli uomini della Squadra Mobile della Questura spezzina hanno arrestato il capo di una banda di giovanissimi autori nelle ultime settimana di diversi furti ai danni di attività del centro. Colpi messi a segno sempre in orari notturni e con la tecnica della “spaccata” o dello “scardinamento della porta a calci”.

L'intensa e mirata attività investigativa subito avviata ha però consentito, grazie all'attenta analisi dei filmati acquisiti dalle telecamere di videosorveglianza cittadina e degli esercizi commerciali interessati, di individuare un gruppetto di giovani, minorenni o appena maggiorenni, di varie etnie, responsabili delle incursioni notturne.

I giovani, componendosi di volta in volta con formazioni diverse, con lo stesso modus operandi avevano infatti portato a termine una serie di furti aggravati.

In particolare, la notte del 23 dicembre 2019, nel corso di uno dei citati raid tre giovani, dei quali uno minorenne, in rapida successione mettevano a segno ben cinque furti, forzando gli accessi di altrettanti esercizi commerciali ed asportando denaro contante prelevato dai registratori di cassa, bottiglie di liquori e alcune biciclette elettriche di ingente valore.



Dopo i furti venivano eseguite mirate perquisizioni domiciliari, delegate dal Sostituto Procuratore della Repubblica dottor Maurizio Caporuscio, che consentivano di rinvenire ulteriori elementi probatori a carico degli indagati e, in particolare, di recuperare parte della refurtiva, nello specifico una delle biciclette di ingente valore trafugate.



Grazie agli elementi raccolti il G.I.P. del Tribunale della Spezia dMario De Bellis ha così emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maggiorenne, un cittadino moldavo ventenne, rintracciato alle 7.00 di ieri mattina e tratto in arresto.



In occasione dell’esecuzione del provvedimento restrittivo veniva eseguita dagli agenti della Mobile una perquisizione domiciliare nei confronti del ragazzo, che permetteva di raccogliere altri inconfutabili elementi di responsabilità in ordine ad una serie di analoghe “spaccate” commesse dallo stesso, anche poche ore prima di essere arrestato. Sono stati inoltre rinvenuti capi di abbigliamento indossati per uno dei colpi e intrisi di sangue visto che il ragazzo si era ferito con il vetro di una porta appena infranto.



Rinvenute e sequestrate le particolari scarpe sportive, calzate durante il tentativo di abbattimento dei serramenti di uno degli esercizi pubblici oggetto di incursione, le cui impronte erano rimaste impresse in modo nitido in un cristallo colpito a calci, tanto da poterle perfettamente sovrapporre, con identità di marca, modello, disegno della suola e dimensioni.

Inequivocabili tracce attribuibili allo stesso arrestato venivano, infine, repertate e documentate dal personale della Polizia Scientifica sulla vetrina di uno dei ristoranti violati, presa con violenza a calci per abbatterla e consumare il reato. La Squadra Mobile sta completando la raccolta degli elementi probatori nei confronti dei complici, sia maggiorenni che minorenni.

REDAZIONE

18/01/2020 13:38:35