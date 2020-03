Quattro over 70 positivi al Covid-19 morti nelle ultime 24 ore

La Spezia - Quattro uomini deceduti nelle ultime 24 ore nel territorio della provincia spezzina erano positivi al Covid-19.

Lo rendono noto la direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl 5.



Tra le 14 di ieri, sabato 28 marzo, e le 14 di oggi, domenica 29 marzo, sono infatti venuti a mancare:



- un uomo di anni 72, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Massa e deceduto il 28 marzo



- un uomo di anni 70, ricoverato in Rianimazione (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune della Spezia e deceduto il 28 marzi



- un uomo di anni 79, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 28 marzo



- un uomo di anni 73, ricoverato in Medicina (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Santo Stefano Magra e deceduto il 29 marzo

REDAZIONE

29/03/2020 14:01:14