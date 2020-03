Quattro nuove vittime, tutti uomini e tutti anziani

La Spezia - Altri quattro pazienti Covid-19 sono spirati in queste ultime 24 ore nel territorio dell'ASL5 Spezzino. Si tratta di quattro uomini con età comprese tra i 68 ed i 99 anni. In particolare ha perso la vita un uomo di 89 anni residente a Framura, ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sant’Andrea e deceduto ieri sera. Nelle stesse ore al San Bartolomeo di Sarzana si segnalava la scomparsa di un sarzanese 75enne ricoverato in Pneumologia e di un 99enne ricoverato in Geriatria e residente nel comune di Santo Stefano di Magra. Questa mattina infine il decesso di 68enne ricoverato in Rianimazione presso l'ospedale Sant’Andrea e residente a Bolano.

REDAZIONE

25/03/2020 14:33:30