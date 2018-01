La Spezia - Sono scivolati in un crepaccio mentre seguivano una preda. Quattro cani da caccia hanno tenuto impegnate due squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla Spezia e Brugnato, dalle 10 di questa mattina. L'intervento ha richiesto la mobilitazione di due mezzi specializzati quello del Nucleo Saf, la campagnola e l'Aps. Alle 12 circa i pompieri erano ancora impegnati del recupero dei quattro animali. Stando ad una prima ricostruzione i cani stavano seguendo le tracce di un animale, seguiti dai rispettivi padroni. Nel tentativo di raggiungerla i cani hanno raggiunto il burrone e sono caduti di sotto. Vista la zona impervia le operazioni di recupero hanno richiesto un grosso impegno da parte dei pompieri. Sempre in mattinata, a Ponzano, un giovane boxer che era caduto nel Canale lunense dopo essere scappato di casa è stato salvato da quattro persone del posto, che hanno provveduto ad avvisare la famiglia del cucciolone chiamando il numero sul collare. (foto: repertorio)

