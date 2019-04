La Spezia - Nel corso dell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia della Spezia hanno attuato una serie di sistematici controlli nelle aree del centro cittadino sulle quali avevano raccolto le segnalazioni di possibile degrado da parte dei cittadini. Nel corso di uno di tali controlli, in via Roma i militari hanno arrestato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un cittadino marocchino 25enne, trovato in possesso di 14 dosi di cocaina ed una di hascisc, oltre a duecentosettantacinque euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo aver trascorso la nottata in camera di sicurezza, il giovane straniero è comparso stamattina dinanzi al giudice: in attesa del processo, dopo la convalida dell’arresto, gli è stato applicato il divieto di dimora in provincia della Spezia. I controlli operati dai Carabinieri hanno anche portato alla segnalazione alla Prefettura, quale assuntore di stupefacenti, di un 20enne di origini dominicane, trovato in possesso di una dose di hascisc.

08/04/2019 17:49:45