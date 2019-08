La Spezia - Pochi minuti di orologio e sarebbero sopraggiunte le 2 di questa notte quando, in una città ormai silente e immersa nel sonno post-Ferragosto, le volanti della Polizia incocciavano uno scooter che procedeva nell'opposto senso di marcia a quello vigente. Siamo in Via Veneto non lontano dall'intersezione con Via Pascoli, quando la pantera della Polizia si trovava davanti uno scooterista che procedeva nella direzione sbagliata, peraltro senza casco di protezione.



Accortosi della Polizia, non ha perso un secondo di tempo, abbandonando il due ruote e dandosi alla fuga a piedi. L'inseguimento è durato soltanto una manciata di metri, visto che i poliziotti lo hanno poi fermato sempre in Via Veneto, nei pressi dell'ospedale Sant'Andrea. All'atto dell'identificazione acclaravano che lo scooterista era in realtà un 14enne dominicano che, interrogato sulla provenienza dello scooter, ammetteva di averlo rubato poco prima insieme a due personaggi magrebini a lui sconosciuti, ma che non sono mai emersi nelle ricerche successive.



Il mezzo, uno Scarabeo Aprilia messo in moto manomettendo i fili elettrici, apparteneva ad uno spezzino, residente nell'attigua Via Pascoli, che nemmeno si era accorto del fatto: quando la Polizia lo ha chiamato per dirgli di venire a prendersi il suo scooter, l'uomo era comprensibilmente felice e altrettanto ignaro di quanto fosse accaduto nei minuti precedenti. La nottata del 14enne si è conclusa alle 6: è tornato a casa, con denunce a suo carico, per furto e ricettazione dal momento che in tasca gli è stato trovato anche un I-phone 5S non suo, di cui non sapeva fornire contezza e di dubbia provenienza furtiva.

Redazione

16/08/2019 12:25:45