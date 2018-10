Pusher tunisino sorpreso in strada e arrestato dai Carabinieri

La Spezia - Ieri sera, alla Spezia, i carabinieri del Nucleo Operativo della locale Compagnia Carabinieri hanno arrestato, per spaccio di stupefacenti, un tunisino 32enne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti della stessa specie, era in attesa di processo ed era stato sottoposto all’obbligo di non allontanarsi dal Comune della Spezia e di rimanere in casa nelle ore serali e notturne. I militari lo hanno sorpreso invece in strada, mentre cedeva una dose di eroina ad un 42enne residente a Porto Venere, segnalato alla Prefettura come assuntore. Oltre allo stupefacente, gli investigatori hanno sequestrato anche novanta euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Il tunisino ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima, fissato per stamattina.

11/10/2018 13:26:23