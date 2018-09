La Spezia - Una fuga non troppo alla chetichella con un'auto non sua dopo un incidente tra Via Crispi e Via Redipuglia. La protagonista della vicenda è una donna di 49 anni che dovrà pagare ben quattro multe e ha dovuto spiegare agli agenti della Locale, che l'hanno rintracciata, quello che ha combinato.

Tutto è cominciato ieri quando la donna ha provocato l'incidente senza fermarsi e forte del fatto che la targa dell'auto era straniera se n'è andata indisturbata. Lei pensava, forse di non essere vista, ma i testimoni c'erano eccome. Inoltre, nel sinistro ha semiabbattuto anche un palo.

Ed è stata proprio la proprietaria dell'auto danneggiata, ad assistere la scena e a riuscire ad annotare il numero di targa.



Questa mattina alle 8.30 la Polizia locale ha rintracciato l'auto. Era parcheggiata dove la 49enne risiede. E' emerso che l'auto era intestata al figlio della donna, all'estero. Dagli accertamenti, condotti assieme alla Locale di Arcola, il mezzo doveva essere rimmatricolato con targa italiana.

C.ALF

20/09/2018 16:51:35