La Spezia - Lo hanno visto alzare la maniglia della portiera di un'auto regolarmente parcheggiata sulla pubblica via nel Quartiere Umbertino. E' questo che ha suggerito ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Spezia, impegnati in un ordinario controllo in centro città, di fermare un giovane sudamericano che si trovava in quel momento a piedi. La pronta reazione dei militari ha permesso di identificare il soggetto e di rinvenire nel suo giubbotto due chiavi inglesi delle quali il proprietario non ha saputo fornire una plausibile giustificazione. Le chiavi inglesi sono state sequestrate e il giovane deferito per porto di arnesi atti allo scasso.

24/03/2018 15:57:00