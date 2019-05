Profondo cordoglio per la morte di Liliana Righetti

La Spezia - Lutto alla Spezia per la morte di Liliana Righetti, 74 anni. Le sue condizioni di salute sono peggiorate repentinamente e ieri è spirata. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio. Liliana si era dedicata interamente al marito Lorenzo Agati molto conosciuto per il suo ruolo di amministratore condominiale e alla figlia Laura lettrice del telegiornale per l'emittente televisiva locale Tele Liguria Sud dando loro tutto il sostegno che solo una mamma può dare. Le esequie di Liliana Righetti si terranno domani mattina nella chiesa parrocchiale di Piazza Brin Nostra signora della Salute alle 10.

