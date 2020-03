La Spezia - Lavorava in arsenale alla Spezia il 54enne morto ieri all'ospedale di Fidenza a causa di problemi respiratori. L'uomo, Orazio Arcari, originario di Pontremoli aveva da qualche giorno raggiunto la fidanzata a Borgotaro quando ha cominciato a sentirsi male. Immediata la corsa all'ospedale di Fidenza con l'elisoccorso dove, purtroppo, per alcune complicazioni è morto. Cosa abbia ucciso il dipendente dell'arsenale spezzino potrà svelarlo solo i risultati del tampone per il coronavirus che farà luce sulle cause della morte.

Arcuri era stimato e apprezzato sia sul lavoro che nel tempo libero, fu infatti uno dei fuochisti più attivi per la festa di San Nicolò a Pontremoli.

Redazione

16/03/2020 16:30:03