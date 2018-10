- E' stato pizzicato per la seconda volta in un mese alla guida dell'auto che era già stata sottoposta a fermo amministrativo. Ora, un 53enne dovrà pagare una seconda multa da 5mila euro e la sua utilitaria è stata sequestrata ai fini della confisca.A fermarlo, in Viale San Bartolomeo all'altezza di Ruffino, è stata la Polizia locale che lo ha notat nel solito punto. L'uomo, come detto, era già stato fermato qualche settimana fa. Era il 21 settembre e la Locale stava conducendo un controllo su strada. Il 53enne viaggiava sull'auto del padre defunto e non aveva mai fatto il passaggio, inoltre gli era già stata ritirata la patente ( clicca qui ).Oggi pomeriggio si è ripresentata la medesima scena e quindi, oltre alla guida senza patente, si è aggiunta un'altra maxi sanzione da 5mila euro per un totale di 10mila euro da sborsare in meno di un mese.