La Spezia - Il passaggio di una perturbazione atlantica determina un rapido peggioramento in estensione da Ponente verso Levante. Nubi in aumento già dal mattino sul centro-Ponente con primi rovesci sul Genovesato; molto nuvoloso o coperto dal pomeriggio con precipitazioni sparse a partire da Ponente e tendenti a divenire diffuse in serata quando assumeranno carattere temporalesco di forte intensità in estensione al centro-Levante.

Quota neve sugli 800-1200 metri, in calo fino a fondovalle sui versanti padani di Ponente. Venti settentrionali fino al pomeriggio su centro-Ponente, moderati o localmente forti; da SE moderati altrove. In serata forti meridionali su tutti i settori con raffiche di burrasca sul centro-Levante. Mare tra poco mosso e mosso al mattino con moto ondoso in rapido aumento fino ad agitati o localmente molto agitato in serata.



Segnalazioni di Protezione Civile: temporali, vento, neve, mare



(fonte Arpal)

14/11/2019 08:24:05