Prenota prestazione sessuale su internet ma all'appuntamento trova la Polizia

La Spezia - Prima raggirato e poi denunciato. Nottata da dimenticare per un 23enne rumeno residente alla Spezia che intorno alle 2 è stato fermato dalle volanti della Questura all'interno di un condominio del Favaro. Il giovane, con precedenti penali, poco prima aveva infatti prenotato su Internet una prestazione sessuale con una prostituta – pagando in anticipo – e si era quindi allontanato dalla propria abitazione senza valido motivo trasgredendo le norme vigenti. Arrivato sul posto prestabilito il ragazzo ha iniziato ad aggirarsi cercando la persona alla quale aveva già inviato i soldi ma ha trovato gli agenti, avvertiti in precedenza da alcuni residenti che avevano notato i suoi movimenti sospetti. Per lui è subito scattata la sanzione.

REDAZIONE

01/04/2020 15:09:51