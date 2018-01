La Spezia - Alcuni agenti della Polfer lo avevano colto sul fatto mentre prendeva a calci un cucciolo di meticcio alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Un increbibile gesto di violenza compiuto sotto gli occhi di tanti viaggiatori che è costato a un 53enne una condanna in primo grado a 3 mesi di reclusione, con la confisca del cane - oggi adulto - e il pagamento delle spese processuali. L'Enpa, che nel procedimento penale è stato parte civile con l'avvocato Claudia Ricci, esprime soddisfazione: "Questa - dice Ricci - è una sentenza molto importante, conferma l'attenzione e il rigore con cui le autorità di pubblica sicurezza e la magistratura perseguono i reati in danno agli animali. Grazie a una giurisprudenza in continuo divenire, sempre sempre più numerosi i casi di abusi sugli animali che non solo vengono denunciati ma che giungono a sentenza".

