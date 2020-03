La Spezia - Questa sera, attorno alle ore 19, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in piazza Chiodo per l'estinzione di un incendio. Un mezzo d'opera, dedicato ai lavori di asfaltatura della piazza, si è incendiato: le fiamme hanno avvolto rapidamente la macchina operatrice. I Vigili del Fuoco di La Spezia sono giunti sul posto con un aps con cinque unità ed un'autobotte con altre due unità. Per domare l'incendio è stato necessario utilizzare la schiuma estinguente. Per garantire la corretta esecuzione dell'intervento, i pompieri hanno utilizzato anche una termocamera, un attrezzatura in dotazione al comando, che permette di monitorare in tempo reale le temperature dell'incendio. Sul posto anche i vigili urbani.

Redazione

04/03/2020 21:55:23