Positivi e ricoverati in crescita nello Spezzino

La Spezia - Regione Liguria comunica che sono 1.068 i nuovi positivi emersi oggi in Liguria a fronte dei 6.389 tamponi delle ultime 24 ore (443.676 tamponi da inizio pandemia). Di questi 1.068, la maggior parte, 709, sono stati rilevati nei laboratori della Asl3. 190 quelli emersi in Asl5 (107 caso di contatto confermato, 83 da attività di screening). Sono 1.073 i guariti di giornata (13.234 da inizio pandemia), ricordando che, come detta il ministero, sono i pazienti che risultano negativi al test molecolare nonché quelli che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi (“previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi”, recita la circolare). La Liguria raggiunge poi quota 1.774 pazienti Covid-19 positivi deceduti, complici i 25 morti delle ultime 24 ore, tutti registrati nelle strutture ospedaliere di Genova, Savona e Imperia. Restano 184 i decessi di pazienti con positività al Covid-19 negli ospedali spezzini. Dove crescono i ricoverati: al San Bartolomeo di Sarzana, Covid Hospital, ora sono 87 (+8), di cui 8 (+1) in terapia intensiva; torna a 'sporcarsi' il Sant'Andrea, dove c'è un ricoverato. A livello regionale gli ospedalizzati Covid-19 positivi sono 1.093 (57 in terapia intensiva), 93 in più rispetto a ieri. La Liguria conta attualmente 13.600 positivi al coronavirus, così ripartiti a livello provinciale:



IM = 971 (+40)

SV = 1.234 (-27)

GE = 8.908 (+222)

SP = 1.596 (+167)

Più 276 (-1) fuori regionale e 615 (-13) in fase di verifica/altre condizioni.



Le sorveglianze attive (contatto con positivi)



Asl1 = 1.028

Asl2 = 1.775

Asl3 = 1.980

Asl4 = 659

Asl5 = 477 (-298)

Totale ligure = 5.919 (-501)



Sono infine 7.338 (+16) i liguri in isolamento domiciliare.



Va precisato che, in merito ai ricoverati de San Bartolomeo, la sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, ha fornito numeri differenti, più alti rispetto al bollettino regionale (cosa che potrebbe essere motivata da ricoveri più recenti rispetto all'ultimo calcolo). "Il San Bartolomeo, che come sapete è il presidio Covid di riferimento per l’intera provincia, ospita oggi 96 degenti Covid, di cui 9 in rianimazione. Non è vero che i posti letto per i pazienti Covid stanno finendo: il piano incrementale ASL sul nostro ospedale prevede oltre 200 posti a bassa o media intensità in caso di necessità. Certamente la pressione sta aumentando rispetto ai giorni scorsi", ha scritto la prima cittadina sulla sua pagina Facebook.



REDAZIONE

31/10/2020 18:37:09