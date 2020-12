Poliziotta si tuffa per soccorrere una persona caduta in mare alla Morin

La Spezia - Un gesto di grande valore e coraggio, quello di una assistente della Polizia di frontiera che domenica scorsa verso le 16 si è lanciata in mare per soccorrere una persona.

La poliziotta di trovava insieme ai colleghi, impiegata nei servizi di vigilanza e controllo del territorio intensificati in vista del Natale. Alcuni passanti hanno avvisato gli agenti della presenza di una persona nelle acque antistanti Passeggiata Morin. Giunti sul posto i poliziotti notavano la persona in mare, distante una decina di metri dalla banchina.



Resasi immediatamente conto della gravità della situazione, l’assistente di Polizia della pattuglia non ci pensava un attimo e si tuffava in mare, trainando la persona fino alla banchina e riscaldandola perché in stato di ipotermia, in attesa dei soccorsi, subito attivati.

Alcuni passanti intanto si prestavano a fornire capi caldi e concorrere al primo soccorso.

La poliziotta, dopo una rapida verifica del suo stato di salute e un cambio di uniforme, riprendeva regolare servizio fino a tarda sera.

Redazione

22/12/2020 14:59:30