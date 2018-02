Pizzaiolo di giorno e topo d'appartamento di notte, arrestato a Cannes

La Spezia - Di giorno era un pizzaiolo, ma al momento opportuno si trasformava in autentico "Arsenico detto Lupin". Ed è così che un'indagine della Polizia di Stato, ha fatto partire un mandato d'arresto che dall'Italia è arrivato fino a Cannes dove è stato rintracciato un uomo di 39 anni accusato di aver compiuto una decina furti in provincia.



A condurre le indagini è stata la Squadra mobile di Girolamo Ascione che, al termine di una serie di attività, ha collegato il 39enne ai furti. Stando a quanto ricostruito l'uomo trovava impiego in pizzeria e poi cambiava "attività" compiendo razzie all'interno delle abitazioni del titolare di turno e nel posto di lavoro.



Per un po' di tempo era sparito dalle scene e con le indagini, con la collaborazione della gendarmeria francese, gli investigatori hanno scoperto che si trovava a Cannes. L'uomo in Francia era sottoposto ad un fermo per il reato di riciclaggio, che per la legge italiana sarebbe tradotto in quello di ricettazione. L'abilità degli investigatori e la rapidità della Procura italiana ha permesso che fosse emesso un provvedimento d'arresto.

C.ALF

24/02/2018 19:20:28