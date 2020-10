Più di mille nuovi positivi in un giorno. Alla Spezia sono 108

La Spezia - Impennata di contagi in Liguria. Il bollettino di oggi segna 1.035 nuovi positivi su 6.114 tamponi eseguiti in tutto il territorio regionale con 108 casi provincia della Spezia, il cui totale ora sale a 1149, dove si registra un nuovo decesso in base alle schede. Si tratta di una donna di 99 anni ricoverata al nosocomio di Sarzana. Il totale delle vittime in provincia sale a 183. A livello regionale si segnano due nuovi decessi nelle ultime 24 ore a Sanremo per un totale di altre sei schede decessi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 1.686 le vittime Covid.

I 108 nuovi positivi in provincia sono 38 da contatto di caso confermato, 69 da attività screening e 1 settore sociosanitario.

Salgono le ospedalizzazioni in provincia con tre nuovi ricoverati, 45 a Sarzana e 1 alla Spezia, con un aumento rispetto a ieri di 3 unità. La Terapia intensiva aumenta di una unità che passano a 6 rispetto alla giornata di ieri. In Regione salgono gli ospedalizzati di 48 unità che salgono a 679 in tutta la Regione, di cui 38 in Terapia intensiva.

Si trovano in isolamento domiciliare 5.081 persone, 243 più di ieri. Le sorveglianze attive in Liguria sono 5164 delle quali 696 alla Spezia. Il numero totale dei guariti sale 9959 più di ieri 21.



Il dettaglio dei nuovi casi in tutte le province Liguri





ASL 1: 66

29 contatti caso confermato

37 attività screening



ASL 2: 76

25 contatto caso confermato

30 attività screening

21 settore sociosanitario



ASL 3: 764

313 contatto caso confermato

352 attività screening

99 settore sociosanitario



ASL 4: 21

9 contatto caso confermato

10 attività screening

2 settore sociosanitario



ASL 5: 108

38 contatto caso confermato

69 attività screening

1 settore sociosanitario











REDAZIONE

24/10/2020 17:24:34