La Spezia - "In molti abbiamo visto nei giorni scorsi coppie di uomini poco raccomandabili, bianchi e neri, che controllano case e luoghi. Vista la problematica degli spacciatori del cimitero di Pitelli che sembra non avere una risoluzione si chiede a tutta la cittadinanza di avvisare il 112 appena vede persone sospette, di giorno e di notte". Questo il messaggio diffuso oggi via social dalla Pro Loco di Pitelli.

