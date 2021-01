La Spezia - Anche gli operai del Comune della Spezia nella giornata di ieri sono stati impegnati in diversi interventi di ripristino della sicurezza sulle strade cittadine, sferzate dal vento e dalla pioggia di questo inizio anno. Sotto la gestione operativa dell’Assessore alla Manutenzione, Difesa del Suolo e Protezione Civile Luca Piaggi, sulla scalinata per Maggiano nel quartiere di Rebocco, in via Filzi e anche Pegazzano, tre situazioni di criticità ripristinate in poche ore. In primis lo smottamento verificato sulla scalinata per Maggiano, dove parte del terreno di un privato si è riversato sui gradini di pietra: gli operai intervenuti hanno provveduto a una prima messa in sicurezza, l’intero intervento di ripristino da parte del privato dovrebbe iniziare nella giornata di oggi.



Un albero invece si è abbattuto in via Filzi, per fortuna senza alcune conseguenze per auto in transito o pedoni. E il campo da calcio di Pegazzano ha registrato un cedimento di una porzione di terreno. Il personale reperibile del Comune dedito alla manutenzione stradale e del verde è quindi stato chiamato per assicurare una rapida messa in sicurezza di queste zone colpite dal maltempo. "Vorrei ringraziare - sottolinea l’assessore Piaggi - le squadre dei lavori pubblici che hanno garantito un rapido intervento. Grazie alla loro professionalità siamo riusciti a fornire ai cittadini una rapida messa in sicurezza dei luoghi, nonostante il protrarsi dell’incessante pioggia".

Redazione

04/01/2021 11:03:06