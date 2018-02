La Spezia - Domenica nuvolosa per lo Spezzino. Le temperature oscilleranno tra gli zero e gli otto gradi e ci sarà fino all'80 per cento di possibilità di precipitazioni di pioggia, anche mista a neve (sui 5 millimetri). Attesi cumuli di neve e ghiaccio, soprattutto verso sera, con coltri bianche tra i 2 e i 4 centimetri. Il cielo resterà coperto per tutta la giornata, e occhio ai banchi di foschia.



Scenario simile per domani, lunedì 5 febbraio, quando tuttavia le temperature saranno più rigide (0-2 gradi) e le precipitazioni potranno arrivare ai 10 millimetri. Confermati accumuli di neve fino a quattro centimetri, in particolare, naturalmente, nelle zone più interne del territorio provinciale.

REDAZIONE

04/02/2018 08:31:04