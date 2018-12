La Spezia - Molto nuvoloso su tutta la Liguria con locali deboli precipitazioni sul centro-levante specie nel pomeriggio, quota neve intorno ai 600/700 metri su savonese e genovese di ponente. Migliora in parte dalla sera a partire da ponente: questa la previsione del portale Liguriameteo.net. Isolando la nostra provincia, oggi i cieli si presentano molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio: durante la giornata di oggi sulla coste spezzine la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

