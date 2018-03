La Spezia - C'è preoccupazione a Fossitermi per la caduta di un albero avvenuta nei giorni scorsi. In una lettera indirizzata agli enti il Comitato e alcuni residenti sottolineano una serie di criticità presenti nella zona.

L'albero è caduto in Via Mascagni e la lettera è rivolta al Prefetto, al Responsabile della Protezione Civile e per conoscenza al Sindaco e all'Assessore Piaggi.

"Il grosso pino - scrivono dal comitato - si è abbattuto nell'area circostante danneggiando, fortunatamente, “solo” automezzi e non persone. I Vigili del fuoco e la Polizia municipale sono intervenuti per ripristinare provvisoriamente la situazione. Chiediamo il Vostro intervento affinché vengano prese le necessarie misure, a salvaguardia del Quartiere di Fossitermi, in quanto potrebbero esserci altri alberi a rischio caduta, come da noi più volte segnalato alle Autorità competenti tra le problematiche esistenti nella nostra zona".

14/03/2018 21:51:34