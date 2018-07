La Spezia - Continua l'opera dei Vigili del Fuoco presso il cantiere navale per domare l'incendio che ha coinvolto la nave militare Vulcano in costruzione ai cantieri del Muggiano. Da una ricostruzione dell'accaduto, emerge che le fiamme che hanno interessato la parte centrale della nave e la plancia di comando, sono state domate completamente verso le 6.30 di questa mattina, anche se data l'architettura interna e il materiale interessato, permanevano all'interno alcuni focolai ancora accesi. Il lavoro della notte è consistito principalmente nello spegnimento delle lingue di fuoco che interessavano la plancia di comando, posta all'estremità superiore della nave: due operatori con autoprotettori (bombole di aria e maschere) e DPI (Dispositivi Protezione Individuale) indossati, dalla sommità dell'autoscala sviluppata ad una trentina di metri d'altezza, erogavano acqua tramite una lancia antincendio dedicata all'uso, dalla parte della banchina.



Dalla parte opposta, le lingue di fuoco venivano attaccate dai monitor in dotazione ai rimorchiatori che si sono alternati nelle operazioni di spegnimento e dalla motobarca Raff 04 con personale specialista nautico a bordo. Benché il grosso delle fiamme sia stato estinto con i suddetti sistemi, per procedere al minuto spegnimento e alla bonifica, il personale è dovuto penetrare all'interno dei locali; operazione particolarmente disagevole a causa delle alte temperature originatesi a causa delle fiamme. Verso le 9.30 di questa mattina, si potevano finalmente considerare estinti anche i residui focolai. Al momento, il personale Vigili del Fuoco sul posto sta procedendo al raffreddamento della struttura e a una costante azione di verifica delle condizioni di fuoco spento; queste operazioni si protrarranno, presumibilmente per tutta la giornata odierna.

23/07/2018 11:33:07